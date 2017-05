Uitstelgedrag

o kraai, wat doe je in mijn tuin? je kwam er in je eentje zomaar aanvliegen, streek neer op een boom en stootte daar je kreten uit: kaa! kaa! kaa! weet je dan niet waarvan je vehikel bent, zo diep in mijn cultuurgenoom verankerd, dat het mijn ratio omzeilt en in mijn lichaam haakt dat ik hier na het ziekenhuis- bezoek te ruste heb gelegd. ik wil jou niet in mijn betekenis- geneigde brein, dat moet geloven dat ze thuiskomt, dat ze net zo onsymbolisch blijft als jij voor mij moet zijn. Joost Baars, Binnenplaats, Van Oorschot, 2017.

Op mijn 24ste publiceerde ik mijn eerste gedicht in een inmiddels al lang overleden literair tijdschrift. Meteen kreeg ik van alle kanten de vraag wanneer mijn debuut uitkwam.