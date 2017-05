Uitgebreide controles finale Europa League

De Europese voetbalbond UEFA roept supporters van Ajax en Manchester United op vanavond ruim op tijd naar de Friends Arena te komen. Bij de toegangspoorten van het stadion in Stockholm, waar de finale van de Europa League wordt gespeeld, vindt een uitgebreide controle plaats. "Dat kan leiden tot vertragingen", meldde de UEFA in een verklaring, waarin de bond tevens zijn afschuw uitsprak over de zelfmoordaanslag. De Europese bond meldde dat er geen enkele aanwijzing is dat de finale doelwit is van een aanslag, maar wel dat de veiligheidsvoorschriften streng zijn. "De UEFA werkt al maanden in nauwe samenwerking met de plaatselijke autoriteiten toe naar de finale. Een terreuraanslag is daarbij steeds meegenomen in de veiligheidsmaatregelen en die zijn aangescherpt na de aanslagen in april in Stockholm", aldus de bond.