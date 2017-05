Tussen draaitol en handspinner

Plots had iedereen in de klas een draaitol, en jij ook. Dan lagen er in alle speelgoedwinkels rekken vol houten kegeltjes op een ijzeren pin. Alsof er vaste seizoenen waren voor de draaitol, de stuiterbal of het springtouw, net als voor asperges of aardbeien. Dat vond je vader wel prettig, herinner je je, want de draaitol herkende hij nog van zijn eigen kindertijd. Hetzelfde met knikkers. Een jaar lang keek niemand in de klas om naar zijn knikkerverzameling. Tot er plots toch weer twee in een hoekje begonnen te stuiteren met piraten, driekleuren of chinezen. Geen week later zat de hele speelkoer op de knieën te knikkeren, of te onderhandelen over hoeveel smurfen een grote planeet waard was. Met plakkaatverf beschilderde je zelf naar best vermogen je eigen tol.