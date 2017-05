Trump naar moslimvrienden voor wapendeal

In Saudi-Arabië, het conservatieve moslimland dat de onwaarschijnlijke bestemming is van zijn eerste staatsbezoek, weten ze nu al dat het bezoek van Trump 'historisch' wordt, dat de toekomst hierna 'lichter' zal zijn. Het Saudische koningshuis, bekend om zijn nagenoeg onbuigzame uitleg van de Koran, voelt zich verbonden met Donald Trump in 'een gezamenlijke visie op de toekomst'. Hoe kan dit? In een week waarin Trump in het Westen aan een vrije val begonnen lijkt - een onafhankelijk onderzoek naar het ontslag van FBI-chef James Comey, de onweerlegde beschuldiging voor het lekken van staatsgeheimen naar Rusland - hijst de Arabische wereld de vlag voor zijn komst.