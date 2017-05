Trump en Saudi-Arabië vormen één front

Amerikaans president Donald Trump gaf dit weekend een opvallende toespraak in Riadh, de hoofdstad van Saudi Arabië. Voor koningen, presidenten en premiers van 55 landen met een bevolking bestaande uit vooral moslims, bracht hij zijn buitenlandse visie naar voren. De boodschap was duidelijk: prioriteit nummer één van de Verenigde Staten is de bestrijding van terrorisme en extremisme. En hij wil dat alle aanwezige landen hem daarbij zouden helpen. Dat klinkt op zich logisch. Toch is zijn toespraak problematisch en dit vooral omwille van wat hij niet zei. In tegenstelling tot de speech van president Obama in Cairo in 2009, en tot zo ongeveer elke toespraak die een Amerikaanse president over de regio ooit gaf, vermeldde Trump niet één keer mensenrechten, vrouwenrechten of democratie.