Trump doet temperatuur stijgen

Niet vandaag, maar in de komende dagen zal Donald Trump bekendmaken of zijn land zich terugtrekt uit het klimaatverdrag van Parijs. Dat meldt de Amerikaanse president op Twitter. Amerikaanse media berichtten gisteren dat het besluit al genomen was en dat de VS uit het akkoord zouden stappen. Het klimaatakkoord van Parijs is in december 2015 door 195 landen ondertekend en heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.