Politieman die doodgeschoten werd op Champs-Elysées postuum getrouwd met zijn vriend

“Ik voel geen haat, want dat lijkt in niets op jou, in niets op wat je hart deed kloppen.”, zo bezorgde Etienne Cardiles de wereld op 25 april van dit jaar een krop in de keel. Hij begroef toen zijn geliefde Xavier Jugelé. Die werd enkele dagen eerder doodgeschoten op de Champs-Elysées, net voor de presidentsverkiezingen. De aanval werd door IS opgeëist, de agent kreeg een staatsbegrafenis, zijn beminde verklaarde een laatste keer zijn liefde.

Die postume liefdesverklaring is nu een postuum huwelijk geworden. De Franse krant Le Parisien meldt dat Jugelé en Cardiles zijn getrouwd, over de dood heen. In Frankrijk kan dat in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als het stel zich eerder al had verloofd. Daarna moet de president zijn zegen geven.

In dit geval waren er geen concrete trouwplannen, voor zover bekend. Wel stond Jugelé bekend als een voorvechter van holebirechten en het homohuwelijk. Dat bleek uit de ontelbare necrologieën die over hem verschenen. President François Hollande gaf het stel toestemming om alsnog te trouwen. Het zou een van zijn laatste daden zijn als president, meldt de Franse krant Le Parisien. Hollande was naar verluidt zelf aanwezig op de ceremonie, net als de Parijse burgemeester Anne Hidalgo.

Anno 1804

Xavier Jugelé en Etienne Cardiles: voor eeuwig in de echt verbonden, nadat de dood hen scheidde. Het klinkt buitengewoon, maar is allesbehalve nieuw in Frankrijk. Het postuum huwelijk stond namelijk al in het allereerste Franse burgerlijk wetboek, de code Napoleon, dat in 1804 het levenslicht zag. Artikel 171, voor wie het wil nagaan. Welk idee er toen achter schuilde is niet duidelijk, wel weten we dat het artikel veel werd gebruikt tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Honderdduizenden jonge, Franse soldaten lieten toen het leven tijdens veldslagen en bombardementen. Sommigen onder hen hadden aan het thuisfront een zwangere vriendin. Zonder huwelijk werden die kinderen als bastaard aanzien en hadden die vrouwen geen recht op een weduwepensioen. Het postuum huwelijk was een manier om zowel vrouw als kind effectief te erkennen. Na de wereldoorlogen werd artikel 171 weer minder gebruikt, tot 1959. Toen brak de stuwdam van Malpasset in het departement Var. Tijdens die nationale ramp lieten 423 mensen het leven. Ook toen werden enkele koppels na de dood in de echt verbonden, om dezelfde redenen.

Ceremonieel