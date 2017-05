TOPkwaliteit

B ij Kwizin staat kwaliteit voorop. En die kwaliteit werkt door op drie niveaus. Dat begint al bij het eerste gesprek. Je krijgt als klant dan ook alle tijd om duidelijk te maken wat voor jou belangrijk is en wat financieel haalbaar is. Daarom wordt er bij Kwizin ook enkel op afspraak gewerkt. Je komt als klant niet in een klassieke toonzaal terecht, maar in een huiselijke omgeving waar alle materialen onderzocht en uitvoerig besproken kunnen worden.

Bij Kwizin zijn de kasten en fronten van een opmerkelijke kwaliteit, en dat geldt voor zowel de 18 mm dikke korpussen met vaste rugwand van 8 mm als voor alle fronten in kunststof, gelakt fineer of massief hout. Minstens zo belangrijk is de plaatsing die door Kwizin zelf gedaan wordt.