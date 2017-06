Tom Dumoulin verbindt toekomst aan Sunweb

Nog vier seizoenen na het huidige: geen enkele coureur heeft vandaag meer werkzekerheid dan Tom Dumoulin. Zelfs Peter Sagan niet. "Ik besef dat dit uitzonderlijk is", zegt Dumoulin. "Maar ik voel mij heel goed bij dit team. En ik zie geen reden waarom ik over twee jaar weg zou moeten." Dat de situatie ongewoon is, blijkt ook uit de bestaande commerciële contracten: het engagement van hoofdsponsor Sunweb loopt tot eind 2020. Met andere woorden, in het laatste jaar heeft manager Iwan Spekenbrink wel een renner, maar geen sponsors. Een risico. Anderzijds, Sunweb smeedt het ijzer terwijl het heet is.