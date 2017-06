Tientallen doden en niemand is verantwoordelijk

Een daverende knal , een enorme rookwolk boven de stad, gillende sirenes, gebroken ramen tot in een kilometer omtrek. De daders van de aanslag gisteren in Kaboel hebben duidelijk laten blijken waartoe zij in staat zijn. Maar vooral lieten zij blijken waartoe de autoriteiten niet in staat zijn: het beschermen van de inwoners van de Afghaanse hoofdstad. Ruim negentig personen, van wie het merendeel burgers, kwamen om het leven, 460 mensen raakten gewond. De onmacht van de regering van president Ashraf Ghani werd nog benadrukt doordat de explosie plaatsvond in de best beveiligde wijk van Kaboel.