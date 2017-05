Tielemans legt medische testen af in Monaco

In de schaduw van het F1-circus arriveerde ook Youri Tielemans in de straten van Monaco. In zijn gezelschap: makelaar Christophe Henrotay, spelersbegeleider Peter Smeets, diens zakenpartner Thierry Courtois en een advocaat. De entourage van Tielemans hulde zich in stilzwijgen. Meer dan "de onderhandelingen lopen nog" kregen we niet te horen. Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck had nochtans duidelijk laten verstaan dat de deal zo goed als afgerond was en dat de middenvelder zijn medische testen zou afleggen. Die zijn sinds gisteren al deels achter de rug. Rond 16 uur arriveerde Tielemans in het Centre Cardio-Thoracique de Monaco, waar hij een eerste luik afwerkte. Vandaag volgt het tweede en laatste deel. Het is onwaarschijnlijk dat daar nog iets fout zal lopen. Via de sociale media liet Tielemans wel al een hint vallen dat zijn verhaal bij Anderlecht nu echt gedaan is.