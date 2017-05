Test om Down op te sporen bijna gratis

Voortaan zullen zwangere vrouwen nog maximaal 8,68 euro moeten betalen voor de NIP-test. Dat is een niet-invasieve test waarmee het downsyndroom kan worden opgespoord. België is daarmee het eerste land waar zo'n test bijna gratis te krijgen is. De NIP-test bestaat al sinds 2013 in ons land, maar kostte toen nog zo'n 600 euro. Hoewel de prijs de voorbije jaren gestaag zakte, bleef de test voor veel zwangere vrouwen te duur. "Dat zorgde ervoor dat enkel mensen die het zich konden permitteren de test lieten uitvoeren", zegt Johan Van Wiemeersch van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. "Door de test voor iedereen bijna volledig terug te betalen, heft minister van Volksgezondheid Maggie De Block de ongelijkheid op." In de praktijk zullen de meeste vrouwen nog maximaal 8,68 euro moeten betalen voor de test.