Te oud voor de lucht

Roman. In het Nederlands lezen we het oeuvre van James Salter achterstevoren. Zijn doorbraak kwam pas met zijn laatste roman Alles wat is uit 2013, en nu verschijnt dan eindelijk de vertaling van debuut De jagers uit 1957. Er zijn verschillen tussen de schrijver van 88 en die van 31, maar de overeenkomsten zijn sterker. Salter stond er meteen bij zijn eerste roman, zonder de aarzelingen en tekortkomingen van veel debutanten. Het verhaal is robuust, de zinnen zijn geborsteld; net zomin als je bij Alles wat is kon vermoeden dat de schrijver hoogbejaard was, lijkt De jagers het werk van een beginneling.