Taxshift voor e-commerce

1 Waarover gaat het precies?

CD&V-vicepremier Kris Peeters wil op de bijzondere ministerraad over economie in juni een nieuwe gerichte loonlastenverlaging op tafel leggen. Met zo'n tweede taxshift wil hij de loonlasten in onder meer de e-commerce drastisch verlagen. Volgens Peeters kunnen Belgische onlinebedrijven moeilijk strijden met buitenlandse concurrenten omdat de personeelskosten er snel 17 procent lager liggen. Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) pleitte eerder al voor een drastische versoepeling van het arbeidsrecht. Hij wees erop dat in ons land door de strikte regels al 30.000 banen verloren zijn gegaan.