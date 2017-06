'Verraad is een begrip voor historici, niet voor politici.' De eerste schepen dacht aan die woorden van Talleyrand terwijl de deur van de herenwoning aan het marktplein achter zich dichtging. Het was gebeurd. Hij had zijn ambitie om de sjerp van de burgervader over te nemen kenbaar gemaakt. Zijn tijd was gekomen, vond hij. Hij kon niet eeuwig de jeune premier, de jeugdige belofte, de poulain blijven. Hij was een trouwe dienaar geweest. Nu brak het moment aan om zelf op het voorplan te treden of weg te schemeren in het politieke niets. De confrontatie had hij zo lang mogelijk uitgesteld.