Na al die superheldenfilms waarin mannen de hoofdrol spelen en hun schier oneindige remakes, is het eindelijk weer de beurt aan een superheldin. Wonder Woman - naar het superbekende stripverhaal van DC Comics - haalde afgelopen weekend een slordige 100 miljoen dollar op in de Amerikaanse bioscopen. Los van dat recordcijfer en de controverse rond hoofdrolspeelster Gal Gadot, mag de idee achter de verfilming van een van de oudste vrouwelijke superhelden, een geniale zet heten. Gezien de diepgewortelde stereotypering en misrepresentatie van diversiteit anno 2017, zou ik het zelfs een noodzakelijke zet willen noemen. Gewoontedieren die we zijn, is het gebrek aan vrouwelijke hoofdrollen in talloze sectoren te wijten aan onze panische angst voor al wat met 'diversiteit' te maken heeft.