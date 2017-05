Superhelden tonen Parijs hun kunsten

Niemand anders dan Superman legt sussend zijn hand op de schouders van enkele jongens die onterecht gingen lopen voor een politieagent. Op een vriendelijk, maar belerend toontje leest hij hen de les. 'When a policeman approaches, remain calm and cooperate.' Superman blij. Mijnheer de agent blij. Jongens blij. De originele plaat met dat tafereel dateert van 1976, de tijd waarin Superman evenzeer optrad als straathoekwerker dan als beschermer van de aarde. Het is ongeveer dezelfde periode waarin de eerste Superman-film met Christopher Reeve in de zalen kwam.