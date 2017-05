Super-de-luxe

Als er een nieuw album van The Beatles verschijnt, koop ik het zonder nadenken. Noem het geen ziekte, maar het verschijnsel hoort wel ergens thuis in de familie van de dwangneurosen. De platenfirma van de populairste popgroep uit de muziekgeschiedenis is op de hoogte van het bestaan van deze obsessieve-compulsieve stoornis. Duizenden muziekliefhebbers lijden aan deze kwalijke aandoening en daar maken ze handig misbruik van. Halfjaarlijks schudden ze iets nieuws uit hun mouw. Het hoeft niet spectaculair te zijn, ik bestel het toch. 'Nieuw' is uiteraard bijzonder relatief. John, Paul, Ringo en George werkten voor het laatst in groepsverband aan Abbey Road (1969). Toen het laatste Beatles-album, Let It Be (1970), verscheen was de band al uit elkaar. Een halve eeuw later heeft de helft van The Fab Four het tijdelijke voor het eeuwige ingewisseld.