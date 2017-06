Suiker zit in onze natuur

Mickey, Minnie Mouse en Donald Duck hebben hun kazakske gedraaid. De geesteskinderen van Walt Disney prezen snoep eerst decennialang de hemel in, maar besloten onlangs geen reclame meer te maken voor producten met suiker. Nu de strijd tegen het roken gewonnen lijkt, de goegemeente met vlees en dierlijke vetten een wapenstilstand heeft gesloten en alcohol met verstand gedronken wordt, is de oorlog tegen de zoete zonde een politiek statement geworden. 2.500 jaar nadat men er ergens in India in slaagde om suiker uit suikerriet te halen, is men tot het besluit gekomen dat suiker vergif is. Van een collega in Chili hoorde ik dat hij in zijn chocoladehoogseizoen het verbod kreeg om zijn chocoladepaashazen, die ze daar steevast konijnen of conejos de Pascua noemen, in de etalage te plaatsen.