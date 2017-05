Studeren in Gentse voetbaltempel

Yoga-oefeningen op de grasmat van de Gentse Ghelamco Arena. Het lijkt niet meteen verband te houden met studeren, maar door een stunt van Coca-Cola is dat deze week wel zo. De frisdrankgigant organiseert in de voetbaltempel van KAA Gent een heus 'Blok Festival' waar studeren als vanzelf afgewisseld wordt met sportactiviteiten zoals yoga, tafeltennis of - uiteraard - voetbal en waar studenten zich kunnen tegoed doen aan een ontbijt-en slaatjesbuffet en - al even vanzelfsprekend - frisdrank van het sponsorende merk. De blokweek eindigt met een 'blokparty.' Elke dag kunnen honderd studenten binnen en Coca-Cola vraagt geen entreegeld.