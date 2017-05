Straks gratis roaming, maar ook hogere tarieven

Deze zomervakantie even vanop het strand in Saint-Tropez naar het thuisfront bellen. Het kan voortaan zonder dat u bij thuiskomst een telecomfactuur in de bus krijgt die u de schrik van uw leven bezorgt. Dat de telecomoperatoren hun klanten vanaf 15 juni geen kosten meer mogen aanrekenen voor roaming, is inmiddels bekend. Het principe heet 'Roam like at Home'. Concreet wil dat zeggen dat je in het buitenland hetzelfde betaalt als in België. En als je gratis minuten, sms'en of mobiele data hebt in België, kun je die ook in het buitenland gebruiken.