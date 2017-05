Sterke benen, zwakke maag

Het zal je maar overkomen. Tom Dumoulin had tot 32 kilometer van de finish in Bormio de zaken goed onder controle. Met Laurens ten Dam had de rozetruidrager nog een mannetje vooruit om hem bij te staan, zelf hield de Limburger tot dan vlot stand in de groep der favorieten. De Mortirolo en de Stelvio waren al achter de rug. En het mag gezegd: Quintana en co. gedroegen zich op deze cols bijzonder passief.