Longvlieskanker is een terminale ziekte die gepaard gaat met hevige borstpijn en een verstikkende kortademigheid. Het enige wat artsen en verplegers voor de patiënt kunnen doen, is de pijn met palliatieve zorgen en euthanasie binnen de perken van het menswaardige houden. Deze tumor wordt veroorzaakt door asbest; het bouwmateriaal dat jarenlang voor daken, regenpijpen en ander bouwmateriaal werd gebruikt. Vooral bouwvakkers, schrijnwerkers, aannemers, scheepswerkers en hun familieleden zijn slachtoffer van asbestbesmetting. Dat is een van de redenen waarom de getroffenen van longvlieskanker hun lot als bijzonder onrechtvaardig ervaren: na een leven van hard werken krijgen zij te horen dat ze op de werf een dodelijke kanker opliepen en dat ze binnen enkele maanden zullen sterven. Maar asbestkanker is ook bijzonder onrechtvaardig omdat producenten als Eternit al decennia op de hoogte waren van de dodelijke impact van hun product, maar niets deden om mensenlevens te redden.