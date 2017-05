Enkele rectoren stelden het onlangs nog ootmoedig vast: de aula's van de universiteiten zijn te blank. De homogeniteit van de studentenbevolking wijst op een schaduwzijde van de democratisering van het hoger onderwijs. Het wegwerken van de financiële en cultureel-symbolische drempels bij de ingang van universiteiten en hogescholen is een van de belangrijkste successen van onze welvaartsstaat. Het heeft van het Vlaamse hoger onderwijs een van de beste in Europa gemaakt, een motor van vooruitgang voor het gewest. Maar kinderen uit migratiefamilies profiteren minder van die democratisering. Dat leidt tot blijvende achterstand. Dat benadeelt de gehele samenleving, omdat te veel talent onontgonnen blijft. De roep om een tweede democratiseringsbeweging in het hoger onderwijs is dan ook gerechtvaardigd. Ontwikkelen we vandaag alle beschikbare talenten?