Standbeeld voor Belg die oerknal 'bewees'

In Leuven is een standbeeld onthuld van Georges Lemaître. Dat gebeurde naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het overlijden van de professor die geldt als grondlegger van de oerknaltheorie. De steden Leuven en Ottignies-Louvain-la-Neuve en de zusteruniversiteiten KU Leuven en Université catholique de Louvain (UCL) organiseerden een tweedaagse als hulde aan een van hun grootste gemeenschappelijke spilfiguren. Lemaître werd in 1927 als hoogleraar benoemd aan de Katholieke Universiteit Leuven. In hetzelfde jaar toonde hij als eerste op basis van Einsteins relativiteitstheorie aan dat het heelal uitdijt. Hij wendde de nieuwste waarnemingen van de snelheden van verre sterrenstelsels aan om zijn hypothese te onderbouwen. In 1931 publiceerde hij een tekst waarin hij stelde dat het uitdijen betekent dat het heelal een oorsprong gehad moet hebben in wat we vandaag de oerknal noemen.