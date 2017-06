Staes wil studies over glyfosaat inzien

Bart Staes (Groen) en drie andere Europese groenen eisen via het Europees Hof van Justitie inzage in de veelbesproken studies op basis waarvan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) besloten heeft dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. In maart 2015 oordeelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat glyfosaat "waarschijnlijk kankerverwekkend" is, in november van dat jaar kwam het Europese voedselveiligheidsagentschap EFSA tot de bevinding dat glyfosaat helemaal niet tot kanker leidt.