Spooksoldaten en ontmijners samen op de foto

Twee experts van ontmijningsdienst DOVO knielen ergens in de Vlaamse velden neer bij een niet geëxplodeerde obus uit WO I. Een paar meter verder kijken drie soldaten uit diezelfde oorlog van op hun paard op het tafereel neer. De bevreemdende foto is het werk van Ian Alderman, een Londense fotograaf die vooral naam maakte in het reclamewezen. De voorbije zes jaar ging hij de boer op met de ontmijners van DOVO (Dienst Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen). Op zoek naar beelden die laten zien wat zij dag in dag uit doen en tegelijk het perfecte decor vormen om er portretten van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in te plakken.