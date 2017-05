Sociale partners staan niet te springen voor Peeters' wet over werkbaar werk

Een nieuwe wind voor het sociaal overleg. Dat was het doel van de minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bij zijn wet op werkbaar en wendbaar werk. Naast een aantal algemene bepalingen, onder meer over de 38-urige werkweek, stelde hij een 'menu' met een achttal maatregelen samen. Die ingrepen, gaande van interim-arbeid van onbepaalde duur tot het wegschenken van vakantiedagen, moesten de sociale partners per sector afzonderlijk invoeren. Leg niets van bovenaf op, maar laat de vernieuwing van onderuit komen, was het idee. De tweejaarlijkse sectoronderhandelingen zijn daarvoor de ideale gelegenheid. Maar een uitgebreide belronde binnen de sectoren leert dat de maatregelen van de wet-Peeters er veeleer moeizaam opgestart worden.