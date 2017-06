Serena Williams ziet zus Venus zege pakken

Venus Williams haalde het gisteren makkelijk (6-3, 6-1) van Kurumi Nara (WTA 90) en kreeg daarbij de steun van zusterlief Serena. Die is al een tijdje in Europa, op een soort prehuwelijksreis met Alexis Ohanian. Ze deden vorige week nog de Grote Prijs Formule I van Monaco aan en waren gisteren in Parijs. Venus was trouwens na haar wedstrijd zo vriendelijk om te verklappen dat Serena in verwachting is van een meisje. De jongste Williams, die drie Roland Garros-titels op haar palmares heeft staan, bevalt in september.