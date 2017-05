Saadi verlaat Kortrijk met winnende goal

Het was een heerlijke panenka waarmee Idriss Saadi afscheid nam van de Belgische competitie. Het volstond voor een 0-1-zege in Moeskroen. Daarmee prikte hij zich ook vast in de top vijf van de topscorersstand. "Het was de bedoeling dat ik op de bank zou blijven, maar ik vroeg de coach om nog te mogen invallen. Ik wou nog een laatste keer voetballen met de vrienden", sprak de Algerijn, die deze week vermoedelijk voor het eerst zal worden geselecteerd voor de Algerijnse nationale ploeg. Saadi hoort nog één jaar toe aan de Kortrijkse zusterclub Cardiff City. GFC Ajaccio, middenmoter in de Franse Ligue 2, wil Saadi graag halen.