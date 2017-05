S.M.A.K. veilt voor hiv-onderzoek

Een kunstveiling in het S.M.A.K. in Gent bracht zaterdagavond minstens 156.000 euro op. De opbrengst gaat naar HIV Ontrafelen, een onderzoeksgroep verbonden aan het UZ Gent. Het topstuk van de veiling was een kunstwerk van Berlinde De Bruyckere, dat voor 25.000 euro onder de hamer ging. "Met wekelijks 25.000 nieuwe seropositieven wereldwijd blijft hiv het meest dodelijke virus ter wereld. Onderzoek naar hiv-genezing blijft daarom levensnoodzakelijk, en onderzoek vraagt geld", zeiden de artsen achter de onderzoeksgroep. De bezieler van de veiling was de kunstenaar Willem Cole. Zowat 70 kunstenaars schonken elk een werk. Andere bekende namen waren onder meer Dirk Braeckman, Dan Van Severen, Jan Van Imschoot, Paul Robbrecht, Thierry De Cordier en Michael Borremans.