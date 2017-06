Rusland boos op nieuw NAVO-lid Montenegro

Dit weekend werd Montenegro officieel de 29ste lidstaat van de NAVO. Terwijl de Montenegrijnse premier Dusko Markovic in Washington werd geprezen omdat zijn land de druk uit Rusland weerstond, dreigde Rusland met vergeldingsmaatregelen voor de 'vijandige koers' die het land kiest. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat Montenegro "de volle verantwoordelijkheid" draagt sinds het land zich in 2014 aansloot bij de Europese sancties tegen Rusland. "In het licht van de vijandige koers die de autoriteiten van Montenegro kozen, heeft Rusland het recht om vergeldingsmaatregelen te nemen op een wederzijdse basis", klonk het in een mededeling. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg prees dan weer Montenegro's recente hervormingen en verklaarde dat zijn lidmaatschap goed is voor de internationale vrede en veiligheid."