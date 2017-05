RSCA moet weer RSCA worden

Game, set, and match Sporting Anderlecht. Gefeliciteerd. Een applaus veeleer uit respect dan uit bewondering. Deze landstitel is een van de meest besproken titels uit de clubgeschiedenis. Wegens niet een van de mooiste. Een toevallige, zelfs. Wie herinnert zich nog, begin juni, de verdoken foto van het gesprek tussen Herman Van Holsbeeck en Roberto Martínez in het Steinberger Hotel aan de Louizalaan? Een week later werd René Weiler voorgesteld in Neerpede. Twee voetbalvisies, twee karakters, twee mensen kunnen niet meer elkaars tegenpool zijn.