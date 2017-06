Rock-'n-roll- kippen

Wil iedereen een spiegeleitje?", vraagt Ilah, die op een zondagochtend ook wel gewoon als Inge Heremans door het leven gaat. Het zijn verse eitjes, van Inge en Dennis' allereerste huisdieren. "We moesten en zouden die beesten hebben. We zijn er zelfs voor naar de ochtendmarkt in Heist-op-den-Berg gereden, want daar had je goede legkippen, hadden we horen zeggen. Natuurlijk heerste toen net de ophokplicht. Het was best een avontuur." Inge noemde de hare Louize, naar haar grootmoeder. "Dus heb ik de mijne maar Thelma genoemd", zegt Dennis. Het kippenhok is nog work in progress.