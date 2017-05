Rekenhof kritisch voor vastgoedvehikel

Grote financiële spelers aanmoedigen om te investeren in Belgisch vastgoed in plaats van in het buitenland. Dat was het doel van de regering toen ze een speciaal investeringsvehikel in het leven riep met iets soepelere regels voor grote spelers. De belastingen op die nieuwe investeringen zouden jaarlijks 250 miljoen euro opleveren, maar in 2016 bleven de inkomsten op nul. Geen enkele investeerder tekende in, zo stipt het Rekenhof aan in een nieuw rapport en geeft ook opmerkingen bij de inkomsten van dit jaar. De regering heeft bij de begrotingscontrole in maart de voorspelde inkomsten al fors verlaagd, van 250 miljoen naar 50 miljoen euro.