Quintana 'Nibali daalde verdomd snel'

Nairo Quintana nadert in het klassement tot op een half minuutje van Tom Dumoulin. Had hij Vincenzo Nibali in de afdaling naar Bormio kunnen bijhouden, dan had hij nog meer tijd kunnen terugpakken. "Maar ik wilde niet zoveel risico's pakken. Nibali ging verdomd snel naar beneden." De Colombiaan was vooral tevreden en benadrukte dat hij geen druk wilde zetten toen Dumoulin zijn oponthoud kende. "Hij toonde zich zondag een gentleman door te wachten toen ik ten val kwam, op deze manier heb ik mijn respect getoond."