Prof worden

Op donderdag 24 maart 2016, twee dagen na de aanslagen in Brussel, zat ik in een klas in het Atheneum van Anderlecht, waar Montasser AlDe'emeh met de kinderen in discussie ging. Twee van hen hadden stilletjes gejuicht bij het nieuws uit Zaventem en Maalbeek, en daar maakte de directie zich zorgen over. Ik was niet de enige waarnemer. De directeur van een bevriende school, die ook graag een beroep wilde doen op de diensten van AlDe'emeh, zat net zoals ik met open mond te kijken hoe de Palestijnse Belg in een mum van tijd de kritische geest van de leerlingen wist aan te scherpen. Wat later, diezelfde dag, zat ik met AlDe'emeh in een Brussels restaurant en vroeg ik hem wat ik al een tijdje vermoedde.