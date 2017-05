PRENTEN BLENDER

Het is twee uur in de namiddag en het is grijs buiten als we de trap opgaan die naar zijn atelier leidt. "Dit is hoe ik werk", zegt Sammy (40). Hij wijst naar de stapels tijdschriften uit de jaren 60 en 70 die je overal ziet. (Overal betekent op de tafels, op de grond, op de kasten, in de kasten.) "Ik blader, ik knip, en dan beginnen de associaties." Dat klinkt eenvoudig. Hij houdt van eenvoud.