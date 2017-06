Politie schiet aanvaller neer aan Notre-Dame

De Franse politie heeft gisteren een man uitgeschakeld die met een hamer twee agenten aanviel op het Île de la Cité in Parijs, net voor de beroemde Notre-Dame-kathedraal. Volgens Frans minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb riep de dader, die alleen handelde en ook keukenmessen bij zich had, voor hij werd neergeschoten "Dit is voor Syrië". Hij deed zich voor als een Algerijnse student. De aanvaller zou geraakt zijn in de keel en de borst, maar is niet gedood. De aangevallen agent werd met lichte verwondingen afgevoerd. Op het moment van het incident waren er zo'n 900 bezoekers binnen in de Notre-Dame. Die mochten het gebouw een tijdlang niet verlaten, maar twee uur na het incident werden zij geëvacueerd. Frankrijk is de afgelopen 2,5 jaar meermaals getroffen door terreuraanslagen.