Poetin is weer welkom in Parijs

Voor de presidentsverkiezingen beschuldigde Emmanuel Macron de Russen van het hacken van zijn campagne. De Russische staatsmedia Sputnik en Russia Today kwamen het hoofdkwartier van Macron niet meer binnen omdat ze leugens over hem zouden verspreiden. Eén ding was duidelijk: de Russische president Vladimir Poetin zag liever Marine Le Pen in het Elysée. Maar gisteren gaven de presidenten Macron en Poetin een gezamenlijke persconferentie in Versailles. Over de verkiezingscampagne werd nauwelijks meer gepraat. "Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen. Ik ben een pragmaticus. We gaan verder", zei Macron.