Philipp Lahm en Xabi Alonso zwaaien af bij Bayern München

Twee 'oudjes' namen zaterdag na de 4-1-zege tegen Freiburg in de Allianz Arena afscheid als profvoetballer bij Bayern München: Philipp Lahm (33) en Xabi Alonso (35). Twee veteranen met een indrukwekkende erelijst ook. Op die van Alonso staan onder meer twee Champions Leagues en vijf landstitels, die hij behaalde met Bayern, Liverpool en Real Madrid, alsook een WK-titel en twee Europese titels met Spanje. Op die van Lahm prijken acht titels, zes bekers en één Champions League met Bayern en de wereldtitel met Duitsland. Toch ligt het adieu van Lahm gevoeliger bij de fans dan dat van Alonso. De international is niet alleen kapitein van Bayern, het is ook de enige club waar hij voor uitkwam - op een uitleenbeurt aan Stuttgart na.