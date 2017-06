Ouders mogen niet in Facebook-account van overleden dochter

In 2012 werd het vijftienjarige meisje gegrepen door een trein in de metro van Berlijn. De moeder van het meisje vroeg Facebook daarop toestemming om in het account van het meisje te kunnen. Ze was naar eigen zeggen wanhopig op zoek naar aanwijzingen of het meisje zich van het leven beroofd had, en of pesterijen de oorzaak waren. De moeder wilde graag de gesprekken lezen. Facebook weigerde. Het Facebook-account werd afgesloten en dient nu enkel als een soort berichtenbord, waar vrienden en familie herinneringen kunnen delen. De zaak heeft in Duitsland een hele discussie over privacy op gang gebracht.