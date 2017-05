Opstootje rond agentes met hoofddoek

Mogen moslima-agenten een hoofddoek dragen? De politie van Amsterdam zegt het te overwegen en ook Hans Bonte, de terreurexpert van sp.a en burgemeester van Vilvoorde, zei deze week dat hij het geen slecht idee vindt. Ook in onder meer Groot-Brittannië en de Verenigde Staten is het al mogelijk. Maar bij de grote politiezones in België lijkt men de vraag vooral uit de weg te willen gaan. "Geen item want de dresscode ligt van hogerhand vast", zeggen ze in Mechelen. "Maar als ze de regels aanpassen, zullen we ons schikken." Of ze zelf voorstander zijn? "Niet aan de orde." Hetzelfde verhaal hoor je bij alle Brusselse zones en in Antwerpen.