OPEN KAART Culinaire places to be

Voor een onvergetelijke portie chili, peper, look en bijbehorende aroma's moet je naar Ni Shifu in Antwerpen, zo werd ik door een foodie getipt. Sure! En als je dan toch beslist om uit je bek te stinken, kun je dat maar beter met z'n tweeën doen. Klap je de menukaart van dit Chinees restaurant open, dan worden ruim honderd gerechten voor je opgesomd: het lijkt wel een roetsjbaan van dumplings, gestoomde zeebaars, varkensmagen, krab, kreeft, tofu in pikante gehaktsaus tot Chinese fondue. Ni Shifu is als Chinees restaurant gespecialiseerd in de pikante szechuankeuken. Zuidwest-China heeft namelijk een uitgesproken kookstijl vanwege het unieke smaakprofiel van de befaamde szechuanpeper (zie ook p. 46). Voedingswetenschapper Harold McGee gaat zelfs zo ver dat hij het peperige vuurwerk vergelijkt met een smeulende batterij: "Het geeft een vreemd, tintelend, zoemend, verdovend gevoel, een beetje zoals bij koolzuurhoudende dranken, alsof je tong onder heel lichte stroom staat."