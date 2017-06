OORLOG de grote gelijkmaker

Het was tijdens het lezen van het magnum opus van Thomas Piketty, Kapitaal in de 21ste eeuw, dat hij het plots doorhad. Wacht even, dacht Walter Scheidel, dit mechanisme heb ik eerder gezien, bij mijn studies van de middeleeuwen, maar ook eerder al bij Oude Grieken. Het was een vrij eenvoudig mechanisme, eigenlijk, een wonder dat het niet eerder was ontdekt: in tijden van vrede neemt de ongelijkheid toe. Per definitie. De rijken worden sneller rijk dan de rest van de bevolking - en alleen door een oorlog, een zware epidemie of een andere ramp zal daar een einde aan komen.