Ook na Philips is er licht in Eindhoven

We schrijven 1891. Gerard Philips, zowat het typevoorbeeld van de wereldvreemde professor, prutst zijn eerste gloeilampen in elkaar in een klein fabriekje in Eindhoven. Enkele jaren later stapt ook zijn flamboyante broer Anton in het bedrijf, die met zijn zakelijk talent de gloeilampen al snel tot in tsaristisch Rusland aan de man weet te brengen. Wat volgt, is een aaneenrijging van productiesuccessen, van radio's en televisietoestellen tot het allereerste scheerapparaat. Al snel bouwt Philips haar imperium uit tot buiten het stadscentrum: met het credo 'Van zand tot klant' hield het bedrijf elke productiefase in handen.