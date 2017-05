ONDERSTEBOVEN VAN KIP

De wereld rond in vier verrassende kiprecepten

Kip: drie letters lang, maar groots in veelzijdigheid. Overal ter wereld is er wel een gerecht, van vol-au-vent tot tandoori. Foodie Luc Hoornaert en fotograaf Kris Vlegels verzamelden de beste gerechten in het boek Kip. Op het menu. Een voorproefje.