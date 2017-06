Nu Nooit Straks

Met geforceerde vriendelijkheid vraag ik of ze haar kamer wil opruimen. Ze antwoordt voor de derde keer op rij dat ze het straks zal doen. Mijn geduld is op en ik eis dat ze NU haar kamer gaat opruimen. Gedurende enkele seconden kijkt ze me aan. En dan zegt ze met een ondeugende glimlach dat ik een NU-mensje ben. Ik probeer mijn gezicht in de plooi te houden. Ze is meesterlijk in het detecteren van iemands zwakheden. Toegegeven, geduld is niet mijn sterkste kant. Maar na snelle introspectie besluit ik dat haar tegenargument in deze situatie niet van toepassing is. En ik zeg haar dat ze een NOOIT-mensje is. Dat het scenario zich telkens weer herhaalt. Ik vraag haar iets te doen.