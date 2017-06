NSA-klokkenluider onthult Russische verkiezingshack

Een uur nadat The Intercept de primeur gisterenmiddag had gepubliceerd, maakte het Amerikaanse Openbaar Ministerie de arrestatie bekend van Reality Leigh Winner, een 25-jarige werknemer van NSA-onderaannemer Pluribus International uit Georgia. Ze kan tien jaar gevangenisstraf krijgen voor spionage. Het is een nieuwe episode in de thriller over de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen. Het gelekte document is een gedetailleerd schema van een aanval van Russische hackers op Amerikaanse fabrikanten van stemcomputers. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA concludeert, zo valt te lezen, dat de Russische militaire inlichtingendienst GROe achter de phishingoperatie zat.