Nog altijd vijf mensen vermist

Er zijn nog altijd mensen van wie familie en vrienden sinds de aanslag niets meer hebben gehoord. Onder hen de 21-jarige Australische Sara Zelanak, die als nanny aan de slag was in Londen en elke dag met haar moeder belde. Volgens haar stiefvader heeft ze sinds de aanslag, waarbij zeven doden en meer dan vijftig gewonden vielen, niets meer laten weten. Ook een 39-jarige Spaanse man is spoorloos. Ignacio Echeverria "viel neer nadat hij een vrouw verdedigde met zijn skateboard", vertelt zijn broer, die nu zelfs privédetectives inzet om hem terug te vinden. Fransman Xavier Thomas is spoorloos, terwijl zijn vriendin Christine Delcros zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Haar zus roept iedereen op te helpen zoeken. Een tweede Fransman, Sebastien Belanger, en een jongeman die op Facebook bekend is als Socaine Drz maar wiens nationaliteit en leeftijd bekend zijn, zijn eveneens verdwenen.